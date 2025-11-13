Zeytin Hasadı Başladı, Hırsızlık Önlemleri Yapıldı

Zeytin hasadının başlamasıyla birlikte Edremit Kaymakamlığı talimatlarıyla kurulan komisyon tarafından zeytin hırsızlığını önlemek amacıyla zeytin elek yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Edremit Vergi Dairesi ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı personellerinden oluşan ekipler, zeytin alım satım noktalarında kamera sistemlerini, müstahsil makbuzlarını ve alım-satım kayıtlarını inceledi. Yapılan denetimlerde, üreticilerin mağduriyet yaşamaması ve zeytin hırsızlığının önüne geçilmesi için gerekli kontrollerin titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi. - BALIKESİR