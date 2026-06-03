Yozgat'ta tefecilik operasyonu: 6 gözaltı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tefecilere yönelik operasyon gerçekleştirdi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat ve Ankara'da 'Tefecilik ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığını Değerlerini Aklama' suçlarını işledikleri tespit edilen 6 şüpheliye yönelik 5 farklı adreste eşzamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 adet cep telefonu, 6 adet sim kart, 3 adet USB bellek, 2 adet SD kart, 32 adet senet, 4 adet sözleşme belgesi, 4 adet tapu belgesi, 45 gram altın, 21 adet çeyrek altın,1 Cumhuriyet altını, bıçak, 2 adet Tabanca, 2 adet Tabanca Şarjörü ve 93 adet Tabanca Fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen kıymetli maden, senet ve tapuların yaklaşık değerinin 7 milyon 600 bin lira olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin haklarındaki adli işlemlerin sürdüğü belirtildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı