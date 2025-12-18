Haberler

Yerköy'de kumar baskını

Güncelleme:
Yerköy ilçesindeki bir kıraathanede yapılan kumar baskınında, işletme sahibi hakkında işlem başlatıldı. Polis, kumar oynayan şahıslara ve yer sahibine yasal işlem uyguladı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir kıraathaneye yapılan kumar baskınında işletme sahibi hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Yerköy ilçesinde polis ekipleri kumar oynatıldığı düşünülen bir kıraathanede denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde, iş yeri içerisinde masa etrafında toplanan şahısların iskambil kağıtları ve para ile kumar oynadığı tespit edildi. İskambil kağıtları ile toplam bin TL'ye el konuldu. Kumar oynadığı değerlendirilen şahıslar hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçlamasıyla işlem başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
