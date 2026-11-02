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Yeniden Refah MKYK Üyesi Mehmet Tan, Elazığ'da kazada yaralanıp 3 ay sonra öldü.

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Yeniden Refah MKYK Üyesi Mehmet Tan, Elazığ'da kazada yaralanıp 3 ay sonra öldü.
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Elazığ'da 29 Ağustos'ta Malatya Caddesi'nde kazada ağır yaralanan Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Mehmet Tan, 3 aylık tedaviye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tan, Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu eski başkanıydı.

Elazığ'da kazada ağır yaralanan Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Mehmet Tan, 3 ay sonra hayatını kaybetti.

29 Ağustos günü Malatya Caddesi'nde yaşanan kazada M.D. idaresindeki 23 AAS 914 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Tan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Tan, Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu eski başkanı Mehmet Tan hastanede 3 aylık tedavinin ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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