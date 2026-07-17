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Yemen açıklarında tankere silahlı kişiler el koydu

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Aden Körfezi'nde seyreden kimyasal madde tankeri 'Asana', kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından ele geçirildi. İlk değerlendirmelere göre saldırıyı Husiler değil Somalili korsanlar gerçekleştirdi. Tankerin varış noktası Somali'nin Bosaso Limanı olarak belirtildi.

Yemen açıklarında kimyasal madde tankerine kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından el koyuldu.

Aden Körfezi'nde kimyasal madde tankerine el koyuldu. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı, Yemen'in Al Mukalla Limanı'nın 65 deniz mili güneyinde Aden Körfezi'nde doğuya doğru seyreden geminin bir grup tarafından ele geçirildiğini açıkladı.

İngiltere merkezli Reuters haber ajansının adı açıklanmayan güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde ise, kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından Yemen'in güney kıyıları açıklarında seyreden Asana adlı kimyasal madde tankerinin kontrolünün ele geçirildiğinin değerlendirildiği aktarıldı. Haberde, ilk değerlendirmelere göre, tankeri ele geçirenlerin Yemen'deki İran destekli Husiler değil Somalili korsanlar olduğu ifade edildi.

Haberde ayrıca, tankerin varış noktasının Somali'nin Bosaso Limanı olduğu belirtildi. - ADEN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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