Şanlıurfa merkezli 21 ilde yasa dışı bahis operasyonları: 61 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde; Şanlıurfa merkezli Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak ve Yozgat'ta yasa dışı bahse yönelik operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda hesaplarında 5 milyar 800 milyon Türk lirası para hareketliliği bulunan 61 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin İinternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu suçtan elde edilen gelirin nakline aracılık ettikleri tespit edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Nuri Akpınar:

21 ildeki operasyona rağmen asıl sorun bu paraların nerden gelip nereye gittiğinin hiç araştırılmadığı, adalet sistemi işte

Haber YorumlarıTülay Yavuz:

Çok kötü. Gençleri mahvediyor bunlar. Yazık.

Haber YorumlarıAli Kemal Kılıç:

Arkadaş bunu kim organize ediyor merak ediyorum, 5.8 milyar lira para nasıl böyle rahat dolaşıyo? Bir de 21 ilde birden operasyon yapılmış, demek ki arka planda birileri var ve onlara dokunmuyolar herhalde...

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

