İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı

Güncelleme:
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis suçuna yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyonlarda bir spor kulübüne el konulurken, 8 şüpheli yakalandı ve birçok mal varlığına el konuldu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis suçuna yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, bir spor kulübüne el konuldu.

Edinilen bilgilere göre, MASAK tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda yapılan incelemelerde, bir spor kulübünün eski başkanı ve bazı yöneticilerinin yasa dışı bahis sitesi sahibi oldukları, bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerini çeşitli spor kulüpleri üzerinden akladıkları tespit edildi.

Yasa dışı bahis organizasyonundan sağlanan gelirlerin, söz konusu spor kulübünün muhasebecisi ve bazı çalışanlarının banka hesapları üzerinden kulüp hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 3 şirkete, 1 futbol kulübüne, 6 araca, 3 motosiklete, 7 daireye, 6 arsaya ve 1 iş yerine el konuldu. - İSTANBUL

