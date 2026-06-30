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Yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 37 şüpheli yakalandı.

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İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı operasyonunda 37 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 araç ve 32 şirkete el konuldu.

Yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 37 şüpheli yakalandı. Soruşturmaya konu şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar lirayı aştığı operasyonda, 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konulduğu bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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