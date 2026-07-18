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Yalova'da 160 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Yalova'da 160 kilo kaçak tütün ele geçirildi
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Yalova'da jandarma ekiplerince bir işletmeye düzenlenen operasyonda 160 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Kaçak tütünlere el konulurken, 5607 ve 4733 sayılı kanunlar kapsamında işlem başlatıldı. Jandarmanın denetimlerinin süreceği bildirildi.

Yalova'da jandarma ekiplerince bir işletmeye düzenlenen operasyonda 160 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçedeki bir işletmede arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 160 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak tütünlere el konulurken, adli makamların talimatı doğrultusunda 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Yalova Valiliği koordinesinde çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığının, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik denetim ve operasyonlarına aralıksız devam edeceği bildirildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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