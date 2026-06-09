Viranşehir'de 22 kişiye kaçakçılıktan işlem yapıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken 22 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 4 bin 510 adet gümrük kaçağı sigara, 10 paket gümrük kaçağı nargile kömürü ile 7 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Jandarma, 22 kişi hakkında ise adli işlem uyguladı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı