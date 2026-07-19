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Şanlıurfa'da gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

Şanlıurfa'da gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi
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Şanlıurfa Viranşehir'de jandarma ekiplerinin yol kontrolünde 2 bin 500 gümrük kaçağı sigara ve 31 kilogram kaçak çay ele geçirildi, 11 kişiye işlem yapıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrollerinde gümrük kaçağı çay ve sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yol uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada 11 kişiye işlem yapılırken araçlarında yapılan aramalarda 2 bin 500 adet gümrük kaçağı sigara ile 31 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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