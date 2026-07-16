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Venezuela'daki depremlerde can kaybı 4 bin 829'a yükseldi

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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 829'a ulaştı. 16 bin 740 kişi yaralanırken, 17 bin 907 kişi evsiz kaldı.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 829'a ulaştı.

Venezuela'da 24 Haziran'da art arda meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 829'a yükseldiğini ifade etti.

Depremlerde 16 bin 740 kişi ise yaralanmış, 17 bin 907 kişi evsiz kalmıştı. 190 bina tamamen yıkılırken, 856 bina ağır hasar görmüştü. - KARAKAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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