ABD saldırıları sonrası Venezuela'da marketlere akın

ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısının ardından başkent Caracas'ta halk açık buldukları marketlere akın ederek, stok yapmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

ABD'nin Venezuela'ya saldırısı başkent Caracas'ta paniğe yol açtı. Saldırının ardından temel ihtiyaçlarını temin edememe korkusu yaşayan Venezulalılar, stok yapmak için az sayıda açık olan marketlere ve mağazalara akın etti. Uzun kuyrukların görüldüğü caddelerde bazı dükkanlar yağmalamaların önüne geçmek için müşterileri az sayıda gruplar halinde içeri aldı.

Bazı bölgelerde insanlar gece geç saatlere kadar kuyrukta beklerken görüldü. Yerel yetkililer, bölge halkını paniğe kapılmamaları ve gereksiz stok yapmamaları konusunda uyardı. - KARAKAS