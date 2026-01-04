Haberler

ABD saldırıları sonrası Venezuela'da marketlere akın

ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı, başkent Caracas'ta halk arasında paniğe yol açtı. İnsanlar, temel ihtiyaç malzemeleri temin edememe korkusuyla marketlere akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu. Yerel yetkililer halkı sakin olmaya ve gereksiz stok yapmamaya çağırdı.

ABD'nin Venezuela'ya saldırısı başkent Caracas'ta paniğe yol açtı. Saldırının ardından temel ihtiyaçlarını temin edememe korkusu yaşayan Venezulalılar, stok yapmak için az sayıda açık olan marketlere ve mağazalara akın etti. Uzun kuyrukların görüldüğü caddelerde bazı dükkanlar yağmalamaların önüne geçmek için müşterileri az sayıda gruplar halinde içeri aldı.

Bazı bölgelerde insanlar gece geç saatlere kadar kuyrukta beklerken görüldü. Yerel yetkililer, bölge halkını paniğe kapılmamaları ve gereksiz stok yapmamaları konusunda uyardı. - KARAKAS

