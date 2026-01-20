Haberler

Başkale'de gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Başkale'de gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol arama faaliyetlerinde piyasa değeri 3 milyon 65 bin TL olan gıda malzemesi ve gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi. Dört kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi Çamlık Mahallesi mevkiinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde piyasa değeri 3 milyon 65 bin TL olan bin 443 kilogram muhtelif gıda malzemesi ve 26 adet gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirilmiştir. Başkale ilçesi Aşalan Mahallesi mevkiinde icra edilen faaliyette ise piyasa değeri 62 bin 400 TL olan 156 parça gümrük kaçağı eşya ele geçirilmiştir. Şüpheliler A.D. (34), N.E. (34), H.B. (46) ve M.E. (29) isimli şahıslar hakkında adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız

Yeni dönem başladı, Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı

Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı
Fuhuş iddialarına Bahçeli'den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş

Fuhuş iddiaları Bahçeli'yi çileden çıkardı! Çok konuşulacak benzetme
Ayça Ekin Beğen'in son halini görenler gözlerine inanamadı

Hayranları şokta! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar

İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar
Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı

Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı
Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında

Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane isimle aynı parkede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane isimle aynı parkede