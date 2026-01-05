Haberler

Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü, düzenlenen operasyonlar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda çok sayıda akaryakıt, sigara, ilaç ve sahte pasaport bulundu.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda, 257 litre akaryakıt, bin 128 paket sigara, 150 bin adet makaron, 25 bin 188 adet ilaç, 300 adet puro, 150 kilogram açık tütün ele geçirilmiştir. 'Resmi belgede sahtecilik' suçu kapsamında yapılan çalışmalarda, 1 adet sahte pasaport ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve 10 olay kapsamında 7 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
