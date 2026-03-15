Van'da 209 parça kaçak eşya ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 209 parça kaçak eşya ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Tuşba ilçesi Timar Yol Kontrol Noktasında icra edilen faaliyet neticesinde 209 parça elektronik gümrüksüz kaçak eşya ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli C.H. (42) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı