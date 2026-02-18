Haberler

Van'da 17 bin 160 adet kaçak bijuteri malzemesi ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında 17 bin 160 adet gümrük kaçağı bijuteri malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 17 bin 160 adet gümrük kaçağı bijuteri malzemesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi Çamlık Mahallesi mevkiindeki yol kontrol noktasında icra edilen faaliyet neticesinde, piyasa değeri 4 milyon 290 bin TL olan 17 bin 160 adet gümrük kaçağı bijuteri malzemesi ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli H.B. (40) isimli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

