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Üsküdar'da İki Ayda İki Hırsızlık Olayı

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Üsküdar'daki bir çiğköfteci, 2 ay içinde iki kez hırsızlıkla karşılaştı. İlk olarak dışarıda bulunan temizlik malzemeleri, bir ay sonra ise sipariş için asılı çiğköfteler çalındı. Dükkan sahibi, son dönemde hırsızlık olaylarının arttığını ifade etti.

Üsküdar'da çiğköftecide iki ayda iki hırsızlık

İSTANBUL - Üsküdar'da bulunan bir çiğköftecide 2 ayda iki kez hırsızlık olayı yaşandı. Önce dükkan önünde bulunan temizlik malzemelerini, ardından dükkanın kapısında sipariş için asılı olan çiğköfteyi çaldılar. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Üsküdar Küplüce Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan bir çiğköfteci dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı dükkanda 2 ay içinde iki kez hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlar ilk önce dükkanın önünde bulunan temizlik malzemelerini çaldı. Olaydan yaklaşık bir ay sonra, bu kez dükkanın önünde sipariş için hazır hale gelmiş asılı şekilde duran çiğköfteleri çaldı. Hırsızlık anları dükkanda bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"2 aydır enteresan olaylar yaşıyoruz"

Dükkan sahibi Erdinç Alpaydın, "13 yıldır Küplüce Mahallesi'nde esnafım. Geçen aylarda dükkanı kapattıktan sonra, paspas ve kovamı dışarı bırakmıştım, genelde dışarı bırakıyorum zaten. Sabah geldiğimde kovamı yerinde bulamadım, kameradan izledim. Dün gece de saat 12 civarlarında sipariş düştü. Siparişimi bırakıp, dükkanımı kilitledim, 5-10 dakika içerisinde bir baktım paketimi almışlar. Yine bir hırsızlık olayı, alıp götürmüşler. 2 aydır enteresan işler yaşıyoruz dükkanımızda. Küplüce'de normalde böyle olaylar olmazdı, son zamanlarda artmaya başladı. Küplüce'de olmaması gereken şeyler, son 2 aydır bu tarz mevzular yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK - 3.Sayfa
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