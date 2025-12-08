Haberler

Uşak'ta poşet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Uşak'ta bir poşet fabrikasında çıkan yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Uşak'ta bir poşet fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Uşak merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Sekizinci Çanlı Sokak'ta bulunan bir poşet fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle fabrikadan alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm fabrikaya sıçradı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince bölgede güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, yangından dolayı fabrikada hasar oluşurken soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - UŞAK

