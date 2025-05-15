Uşak'ta 2 Milyon TL'lik Borsa Dolandırıcılığı: Şüpheli Tutuklandı

Uşak'ta 2 Milyon TL'lik Borsa Dolandırıcılığı: Şüpheli Tutuklandı
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Uşak'ta bir vatandaşı internet üzerinden borsa vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Y.E.E. isimli şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uşak'ta bir vatandaşı internet üzerinden borsada gelirini artırma vaadiyle 2 milyon TL dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir vatandaşın internet üzerinden borsada gelirini artırma vaadiyle dolandırıldığı iddia etmesini üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince, yapılan çalışmada Gaziantep'te olduğu tespit edilen şüpheli Y.E.E. (27) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli daha sonra Uşak'a getirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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