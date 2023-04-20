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Üreticinin elinde kalan pırasalar boş alana atıldı

Üreticinin elinde kalan pırasalar boş alana atıldı

3. Sayfa Haberleri

Samsun'un Bafra ilçesinde üreticinin elinde kalan tonlarca pırasa boş alana atıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde üreticinin elinde kalan tonlarca pırasa boş alana atıldı.

Organize Sanayi Bölgesi Sedde Yolu kenarında bulunan boş alanda tonlarca atılmış pırasa yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekti. Durumu zabıta ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen zabıta ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Kışlık sebze olan pırasanın sezon sonu olması ve bayram arifesi nedeniyle dışarıdan alıcı gelmemesi üzerine satamadıkları için atılmış olabileceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler

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