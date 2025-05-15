Ümraniye'de Ucuzluk Pazarında Yangın Çıktı

Ümraniye'de Ucuzluk Pazarında Yangın Çıktı
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Ümraniye'de sabah saatlerinde bir ucuzluk pazarının bodrum katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri artırıldı ve alevlerin üst katlara sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor.

Ümraniye'de ucuzluk pazarında sabah saatlerinde çıkan yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahalesi sürüyor.

Necip Fazıl Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan bir ucuzluk pazarının bodrum katında saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yoğun duman tüm binayı kapladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, alevlerin üst katlara sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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