Ümraniye'de Finans Merkezi Çalışanlarını Taşıyan Servis Midibüsü Devrildi

Ümraniye'de Finans Merkezi Çalışanlarını Taşıyan Servis Midibüsü Devrildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de finans merkezi çalışanlarını taşıyan bir midibüs kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

Ümraniye'de finans merkezi çalışanlarını taşıyan servis midibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.25 sıralarında Ümraniye Çamlıca bağlantı yolu Üsküdar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, finans merkezi çalışanlarını taşıyan 34 LAF 264 plakalı servis midibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri alırken, devrilen araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, devrilen midibüs ve kaza yeri havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu

Bir domuz eti skandalı daha! Aynı marka ikinci kez ifşa edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.