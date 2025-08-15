Ümraniye'de Finans Merkezi Çalışanlarını Taşıyan Servis Midibüsü Devrildi

Ümraniye'de finans merkezi çalışanlarını taşıyan servis midibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.25 sıralarında Ümraniye Çamlıca bağlantı yolu Üsküdar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, finans merkezi çalışanlarını taşıyan 34 LAF 264 plakalı servis midibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri alırken, devrilen araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, devrilen midibüs ve kaza yeri havadan görüntülendi. - İSTANBUL