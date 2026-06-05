Haberler

Umman'ın petrol terminalinde patlama: Yükleme işlemi durduruldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Umman'ın Mina el Fahal terminalinde meydana gelen patlamanın insansız hava aracı saldırısından kaynaklandığı iddia edildi. Petrol yükleme işlemi askıya alındı.

Umman'ın Mina el Fahal terminalinde meydana gelen patlamanın ardından petrol yükleme işlemi askıya alındı. Patlamanın insansız hava aracı (İHA) saldırısından kaynaklandığı iddia edildi.

Umman'ın ana ham petrol ihracat terminali Mina Al Fahal'da patlama meydana geldi. Patlamanın ardından petrol yükleme işlemi durduruldu. Reuters haber ajansına konuşan iki kaynak, patlamanın SBM 1 ve 2 rıhtımları arasında insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle meydana geldiğini iddia etti.

Patlamaya ilişkin henüz resmi açıklama yapıldı. - MASKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Limonata versene' deyip mekanı dağıttı

"Limonata versene" deyip mekanı dağıttı
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti

İşte memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı

Terme Belediye meclis üyesi Rümeysa Eker tepki çeken paylaşımın ardından istifa etti

Paylaşımı başına iş açtı, tepkiler dinmeyince istifa etti

Hakan Safi çıldırdı! 35 milyon euroluk bir bomba daha patlatıyor

Bu adamı kim durduracak? 35 milyon euroluk bir bomba daha patlattı
Restoranlarda yeni dönem! Tek kullanımlık sos paketleri tarihe karışıyor

Restoranlarda bir dönem kapanıyor
Al-Ahli'de Merih Demiral'ı açıklayan Hakan Safi'ye şok cevap

Merih Demiral'ı açıklayan Hakan Safi'ye büyük şok

Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Herkesin gözü önünde vahşice katletti
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>