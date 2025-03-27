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Uludağ'da Yangın: Milli Kayakçı ve Babası Hayatını Kaybetti

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Uludağ'daki Kervansaray Otel'de sabah saatlerinde çıkan yangında milli kayakçı Berkin Usta ve babası Yahya Usta hayatını kaybetti. Yangının sebebi henüz bilinmiyor, olay yerinde acı manzara havadan görüntülendi.

Uludağ'da yanan oteldeki son durum gün ağarınca böyle görüntülendi

BURSA - Kış turizminin önemli yerlerinden Uludağ'da sabah erken saatlerde başlayan yangında milli kayakçı ile babası hayatını kaybetti. Alevlere teslim olan Kervansaray Otel'deki acı manzara, gün ağarınca havadan görüntülendi.

Sabah 06.00 sıralarında Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangında, Milli Kayakçı Berkin Usta ve Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı olan babası Yahya Usta hayatını kaybetti. Milli sporcunun annesi Fikriye Usta ise ağır yaralandı.

Gün ağarınca acı manzara ortaya çıktı

2 kişiye mezar olan Kervansaray Otel'de sabah saatlerinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Kervansaray Otel ise, gün ağırınca dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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