Ukrayna Başbakanı Sergiy Koretskyi, Rusya'nın Odessa Limanı yakınlarında 100 bin tondan fazla tahıl taşıyan iki yabancı kargo gemisini hedef aldığını açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı saldırılar sürerken, Karadeniz'deki limanlar ve ticari gemiler de hedef olmaya devam ediyor. Ukrayna Başbakanı Sergiy Koretskyi, Rus güçlerinin gece saatlerinde Ukrayna'ya düzenlediği saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Dün gece Rusya, Ukrayna'nın su temin tesislerini, ısıtma şebekelerini, alışveriş merkezlerini ve konut binalarını bir kez daha hedef aldı. Saldırgan, Kiev ve yedi bölgeye daha saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre en az 10 kişi yaralandı. Rus güçleri gece boyunca Dnipropetrovsk bölgesindeki su temin tesislerine birkaç kez saldırdı. Bu, insanları susuz bırakmayı amaçlayan kasıtlı bir terör saldırısıdır. Kryvyi Rih ve Pavlohrad'da saldırılar sonucunda alışveriş merkezlerinde yangın çıktı. Zaporijya'da ısıtma şebekeleri vurulurken, bir sanayi tesisindeki su temin sistemi de hasar gördü. Harkov'da bir insansız hava aracı yüksek katlı bir konut binasını vururken, Kiev'de sivil altyapıya füze saldırısı düzenlendi" dedi.

Ukrayna'nın önemli tarım ihracat merkezlerinden biri olan Odesa Limanı çevresinde de saldırılar düzenlendiğini bildiren Koretskyi, "Ruslar, Odessa açıklarında denizde 100 bin tondan fazla tahıl taşıyan iki yabancı sivil gemiyi de hedef aldı. Saldırıların ardından oluşan hasarın giderilmesi için çalışan kurtarma ekiplerine, sağlık personeline, polis memurlarına, enerji ve altyapı çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Koretskyi, tahılın hangi ülkeden geldiği veya gemilerin yüklerini nerede aldıkları konusunda bilgi vermedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı