TÜSİAD Başkanlarına Yargı Talebi: 5 Yıl 6 Ay Hapis İstendi

TÜSİAD Başkanlarına Yargı Talebi: 5 Yıl 6 Ay Hapis İstendi
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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, yanıltıcı bilgi yayma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından ceza talep edildi.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların 'zincirleme şekilde yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'zincirleme şekilde adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından 5'er yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasını talep etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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