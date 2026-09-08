Türkiye-İtalya maçı öncesi Bursa’da güvenlik toplantısı

A Milli Futbol Takımı'nın 28 Eylül'de Bursa'da İtalya ile oynayacağı müsabaka öncesinde İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Kadir Göç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Toplantıda, karşılaşma öncesi ve sırasında alınacak güvenlik ve trafik tedbirleri değerlendirildi.

Stadyum ve çevresinde uygulanacak güvenlik önlemlerinin yanı sıra taraftarların ulaşımı, stadyuma giriş ve çıkışlarda yapılacak düzenlemeler de toplantının gündeminde yer aldı.

Karşılaşmanın güvenli, huzurlu ve coşkulu bir ortamda gerçekleştirilebilmesi amacıyla alınacak tedbirlerin ilgili kurumlarla koordineli şekilde planlandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı