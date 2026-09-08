Haberler

Türkiye-İtalya maçı öncesi Bursa’da güvenlik toplantısı

Türkiye-İtalya maçı öncesi Bursa’da güvenlik toplantısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı’nın 28 Eylül’de Bursa’da İtalya ile oynayacağı müsabaka öncesinde İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

A Milli Futbol Takımı'nın 28 Eylül'de Bursa'da İtalya ile oynayacağı müsabaka öncesinde İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Kadir Göç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Toplantıda, karşılaşma öncesi ve sırasında alınacak güvenlik ve trafik tedbirleri değerlendirildi.

Stadyum ve çevresinde uygulanacak güvenlik önlemlerinin yanı sıra taraftarların ulaşımı, stadyuma giriş ve çıkışlarda yapılacak düzenlemeler de toplantının gündeminde yer aldı.

Karşılaşmanın güvenli, huzurlu ve coşkulu bir ortamda gerçekleştirilebilmesi amacıyla alınacak tedbirlerin ilgili kurumlarla koordineli şekilde planlandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'den 12 ülkenin İsrail'e yaptırım kararına ilk tepki

12 ülkenin İsrail kararına Türkiye'den ilk tepki
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı! Cenazesinde tüm gözler onu aradı hemen açıklama yaptı

Serhat Kılıç'ın cenazesinde tüm gözler onu aradı, hemen açıklama yaptı
Trump'ın fast food tutkusunun sırrı çözüldü! Nedeni çok başka

Trump'ın fast food tutkusunun sırrı çözüldü! Meğer korkudan yiyormuş
Devrim Muhafızları: ABD'ye ait su altı deniz aracı ele geçirildi

Korkulan oldu! Şafak vakti dünyayı alarma geçiren hamle
Yayaya yol vermediği gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, görüntüye rağmen ikna olmadı

Ceza kesilen sürücünün polislere yanıtı ağızları açık bıraktı
Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi
Sahilde genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Fark edilince bakın ne yaptı

Sahilde mide bulandıran olay! Genç kız fark edince bakın ne yaptı
Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil