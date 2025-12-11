Haberler

Bakan Yerlikaya: "Jandarmamız 22 ilde 92 DEAŞ şüphelisini yakaladı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma'nın son iki haftada yaptığı operasyonlar neticesinde DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan ve propaganda yapan toplam 92 şüpheliyi yakaladıklarını açıkladı. Operasyonlar, Türkiye'nin 22 ilinde gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 92 şüpheliyi yakaladık" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürütülen operasyonlara devam edildiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi; "DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 92 şüpheliyi Jandarmamızın 2 haftadır süren operasyonlarında yakaladık. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca, Adana, Aksaray, Antalya, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye, Siirt, Tekirdağ ve Yozgat olmak üzere toplam 22 ilde son 2 haftada operasyonlar gerçekleştirildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
