TÜRK-İŞ'ten Ankara'da Eylem: Toplu İş Sözleşmelerinde Anlaşmazlık

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), toplu iş sözleşmeleri sürecinde anlaşmaya varılamamasının ardından Ankara'nın Çankaya ilçesinde eylem düzenlendi.

TÜRK-İŞ, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) tarafından yapılan teklifi düşük buldukları gerekçesiyle Türkiye genelinde eylemlere başladı. TÜRK-İŞ 5 günlük eylem planı kapsamında bugün Ankara'nın Çankaya ilçesinde eylem yaptı. Çankaya ilçesine bağlı Kızılay'da başlayan yürüyüş, Kocatepe Camii'nde son buldu. - ANKARA