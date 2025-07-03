TÜRK-İŞ'ten Ankara'da Eylem: Toplu İş Sözleşmelerinde Anlaşmazlık
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), toplu iş sözleşmeleri sürecinde anlaşmanın sağlanamaması üzerine Ankara'nın Çankaya ilçesinde eylem düzenledi. Eylem, Kızılay'dan başlayarak Kocatepe Camii'nde sona erdi.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), toplu iş sözleşmeleri sürecinde anlaşmaya varılamamasının ardından Ankara'nın Çankaya ilçesinde eylem düzenlendi.
TÜRK-İŞ, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) tarafından yapılan teklifi düşük buldukları gerekçesiyle Türkiye genelinde eylemlere başladı. TÜRK-İŞ 5 günlük eylem planı kapsamında bugün Ankara'nın Çankaya ilçesinde eylem yaptı. Çankaya ilçesine bağlı Kızılay'da başlayan yürüyüş, Kocatepe Camii'nde son buldu. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa