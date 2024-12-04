Tokat'ta Sosyal Yardım Vaadiyle 1 Milyon 70 Bin TL Dolandırıcılık

Tokat'ta sosyal yardım vaadiyle 1 milyon 70 bin TL dolandıran iki şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı.

Tokat'ta, sosyal yardım vaadiyle 2 vatandaşı dolandırarak 1 milyon 70 bin TL haksız kazanç elde eden şüpheliler, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, şikayet üzerine başlattıkları çalışmada S.U. (24) ve S.Y. (30) isimli şahısları gözaltına aldı. Şüphelilerin, mağdurların internet bankacılığı bilgilerini ele geçirip adlarına kredi çekerek parayı kendi hesaplarına aktardığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TOKAT