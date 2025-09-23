Tokat'ta Plakasız Motosiklet Kullanan Sürücüye 42 Bin TL Cezai İşlem

Tokat'ta kasksız şekilde kullandığı plakasız motosikletle tehlikeli hareketler yapan sürücüye 42 bin 750 TL cezai işlem uygulandı.

Erbaa ilçesinde D-100 Karayolu üzerinde plakasız motosikleti kasksız şekilde kullanan sürücü, yaptığı akrobatik hareketlerle hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini hiçe saydı. Ellerini gidondan tamamen çekerek motosikletin üzerine yatan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

42 bin 750 TL trafik cezası

Erbaa Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, ilçedeki KGYS görüntülerini izleyerek sürücü O.Y.'yi tespit etti. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun; sürücü belgesiz araç kullanma, trafik güvenliğini ihlal etme, akrobatik hareketler yapma, trafikte tedbirsiz ve saygısız davranma, kask takmama, abartı egzoz ve plakasız araç kullanma maddelerinden toplamda 42 bin 750 TL trafik idari para cezası uygulanırken Mondial marka motosiklet ise bağlanarak trafikten men edildi. Yetkililer, benzer tehlikeli hareketlerin ağır sonuçlar doğurabileceğini hatırlatarak sürücüleri kurallara uymaya davet etti. - TOKAT