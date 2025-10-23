Tokat'ta Bandrolsüz 1 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yeşilyurt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 1 milyon adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından iki şüpheli şahsın bandrolsüz makaron getireceği yönünde alınan istihbarat üzerine harekete geçildi. Adli mercilerden alınan arama kararının ardından şüphelilerin kullandığı araç Yeşilyurt ilçesi girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 1 milyon adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı, kaçak tütün ve tütün mamulleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - TOKAT