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Görüntüler depremi andırıyor, yoldaki kayma tehlike oluşturuyor

Görüntüler depremi andırıyor, yoldaki kayma tehlike oluşturuyor
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Tokat-Sivas karayolunun Kızıliniş mevkiinde asfaltta oluşan derin çatlak ve çökmeler nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Karayolları ekipleri hasarlı bölümü dubalarla çevirirken, sürücüler kalıcı onarım talep ediyor.

Tokat-Sivas karayolunun Kızıliniş mevkiinde asfaltta oluşan derin çatlak ve çökmeler, ulaşımı tek şeride düşürdü.

İlkbahar aylarında etkili olan yağışların ardından Tokat-Sivas karayolunun Kızıliniş mevkiinde zeminde kayma yaşandı. Başlangıçta küçük çatlaklar şeklinde görülen deformasyon, zamanla büyüyerek asfaltın geniş bir bölümünde metrelerce uzunluğa ulaşan yarıklara ve çökmelere dönüştü. Yolun bazı noktalarında asfalt tabakasının tamamen ayrıldığı, alt dolgu malzemesinin ortaya çıktığı görüldü. Drone ile havadan görüntülenen bölgede, yolun iki şeridinde belirgin oturmalar ve derin çatlaklar oluştuğu dikkat çekti. Asfaltın yer yer onlarca santimetre ayrıldığı ve çökmenin ilerlemeye devam ettiği gözlendi. Karayolları ekipleri tarafından hasarlı bölüm trafik dubalarıyla çevrilirken, araç geçişi karşı şerit kullanılarak kontrollü şekilde tek şeritten sağlanıyor. Özellikle ağır tonajlı araçların geçtiği güzergahta zemindeki deformasyonun her geçen gün artıyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar ve yolu kullanan sürücüler, çatlakların giderek büyümesinin endişe verici olduğunu belirterek, muhtemel bir kazanın yaşanmaması için kalıcı onarım çalışmalarının bir an önce başlatılmasını istedi. Yetkililerin bölgede teknik inceleme yürüttüğü öğrenilirken, yolun tamamen eski güvenliğine kavuşturulması için kapsamlı güçlendirme ve onarım çalışmasının yapılması bekleniyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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