Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde 1 milyon 380 bin TL ceza yazıldı

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin son bir ay içerisindeki denetimlerinde tespit edilen aykırılıklar için toplam 1 milyon 380 bin TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerinin il merkezinde ve ilçelerinde çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, temmuz ayı boyunca denetimler yapıldı. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri maddelerle ilgili olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 261 firmada 11 bin 782 ürün denetlendi. Ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 1 milyon 380 bin TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 81 firmada 405 ürün kontrol edilirken, tutulan raporlar Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı