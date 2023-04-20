Thodex'in kurucusu Özer emniyete getirildi

Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, yoğun güvenlik önlemleri altında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giriş yaptı. Zanlı, Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde sorguya alınacak.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kullanıcıların hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbarı üzerine 22 Nisan 2021'de Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında resen soruşturma başlatmıştı. Yüzbinlerce kişiye ait milyonlarca dolar değerindeki kripto parayla yurt dışına kaçan Özer hakkında kırmızı bülten çıkarılmış, firari şahsın izine Arnavutluk'ta ulaşılmıştı. Hakkında soruşturma nedeniyle uluslararası seviyede yakalama kararı bulunan Özer, Türkiye'nin de girişimleriyle 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın 150 kilometre güneyinde yer alan liman kentlerinden Vlora'da yakalanmıştı. Türkiye, Faruk Fatih Özer'in iadesi için Arnavutluk makamlarına resmi başvuruda bulunmuştu. Söz konusu ülkedeki mahkeme safhasının sonunda Türkiye'ye iadesine karar verilen Özer, yurt dışına firar ettiği 20 Nisan 2021 tarihine denk gelen gün Interpol polisi tarafından Türkiye'ye getirildi. Havayolu üzerinden saat 10.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na polis eşliğinde gelen Özer, işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Siber Suçlarla Mücadele Şubesine getirilen Özer, burada ifade işlemleri tamamlandıktan sonra ilerleyen günlerde soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilecek. - İSTANBUL