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Tera Yatırım YK üyeleri Uygun ve Özkan, fon piyasası soruşturmasında gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca fon piyasası paylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan gözaltına alındı. Soruşturmada şüphelilere yönelik işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Fon soruşturmasında Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon piyasası paylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Soruşturma kapsamında şüphelilere yönelik işlemler sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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