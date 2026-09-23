Haberler

Tera Yatırım ve Doğa Sigorta yöneticileri dahil 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet soruşturması kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında Tera Yatırım ve Doğa Sigorta yöneticilerinin de bulunduğu şüphelilerin ifade işlemleri bekleniyor.

"Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet" soruşturması kapsamında gözaltında bulunan Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özkan, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ve Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uygun'un da aralarında bulunduğu toplam 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Abdülkadir Özkan, Nihat Kırmızı ve Bülent Uygun'un da bulunduğu toplam 20 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifade işlemlerinin başlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yurt dışında ucuz göz kapağı estetiği kabusa döndü! Dikişleri açılan kadınlar acil servise koştu

750 euroya göz kapağı yaptırdı! Dikişlerini kendisi çıkardı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A101'in patronu Trabzonspor için kolları sıvadı: Artık destek olacağım

A101'in patronu Süper Lig devi için kolları sıvadı: Destek olacağım
'Masöz aranıyor' ilanıyla fuhuş tuzağı iddiası! İstanbul'da 6 masaj salonu mühürlendi, 15 şüpheli adliyeye sevk edildi

"Masöz aranıyor" ilanına başvurdular, karşılarına o soru çıktı
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim

Yeni Parti'ye mi katılacak? Mansur Yavaş kararını duyurdu
Dilan Çiçek Deniz'den dikkat çeken itiraf: Mutluluktan kilo aldım

Dilan Çiçek Deniz'den dikkat çeken itiraf: Mutluluktan kilo aldım
Malatya Darende'de otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi

Malatya'da feci kaza! Yolun karşısına geçerken can verdi
Siirt Tillo'da güneşin ilk ışınları 262 yıl önceki düzenekle türbeye ulaştı

5 dakika sürdü, vatandaşlar o ana tanık olmak için türbeye akın etti
MASAK düğmeye bastı! Bankalarda yeni dönem resmen başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankalarda yeni dönem resmen başladı