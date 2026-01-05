Haberler

Tekirdağ merkezli 10 ilde operasyon

Tekirdağ merkezli 10 ilde operasyon
Güncelleme:
Tekirdağ merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, internet üzerinden oto yedek parçası satma vaadiyle yüzlerce vatandaşı dolandıran organize suç örgütüne büyük darbe vuruldu. 29 şüpheliden 25'i tutuklandı, 500'den fazla kişi dolandırıldı.

Tekirdağ merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda internet üzerinden oto yedek parçası satma vaadiyle yüzlerce vatandaşı dolandırdığı belirlenen organize suç örgütüne büyük darbe vuruldu.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, operasyon için düğmeye basıldı. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından Tekirdağ merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Samsun, Manisa, Konya, Mersin ve Denizli'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda toplam 29 şüpheli yakalanırken, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerin bu yöntemle 500'den fazla vatandaşı dolandırdığı, yaklaşık 250 milyon TL tutarında haksız kazanç elde ettiği belirlendi. - TEKİRDAĞ

500

