Tekirdağ'da yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında denetimler sürüyor

Tekirdağ'da, Su Ürünleri Kanunu kapsamında su ürünlerinin korunması, sürdürülebilirliğin sağlanması ve yasa dışı avcılıkla etkin mücadele edilmesi amacıyla av araçlarına yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, su ürünleri kaynaklarının korunması, gelecek nesillere aktarılması ve yasa dışı avcılığın önüne geçilmesi hedefleniyor. Denizlerde ve iç sularda kullanılan av araçları üzerinde yapılan kontrollerde, mevzuata aykırı faaliyetlerin tespiti halinde ilgili yasal işlemler uygulanıyor.

Yetkililer, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve su ürünleri stoklarının korunması amacıyla denetimlerin belirlenen program çerçevesinde yıl boyunca devam ettiğini belirtti. Ayrıca, yasa dışı avcılıkla mücadelede caydırıcılığın artırılması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi.

Vatandaşların ve balıkçıların Su Ürünleri Kanunu ile ilgili düzenlemelere hassasiyetle uymalarının önemine dikkat çeken yetkililer, doğal kaynakların korunmasına yönelik denetim ve kontrollerin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı