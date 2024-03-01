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Tekirdağ'da Senet Dolandırıcılığı Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Tekirdağ'da ekonomik zorluk yaşayan vatandaşların para talebine karşılık yüksek faiz ile senet karşılığı borçlandırdıkları ve senetleri ödemede zorluk yaşayan mağdur şahısları tehdit ettikleri iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda tabanca, şarjör, fişek ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tekirdağ'da ekonomik zorluk yaşayan vatandaşların para talebine karşılık yüksek faiz ile senet karşılığı borçlandırdıkları, senetleri ödemede zorluk yaşayan mağdur şahısları tehdit ettikleri iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlilerince nitelikli yağma ve tefecilik suçlarıyla ilgili operasyon gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde hile ve tehdit ile vatandaşlardan maddi menfaat elde ettikleri, ekonomik zorluk yaşayan ve para talebi ile gelen şahısları yüksek faiz ile senet karşılığı borçlandırdıkları, senetleri ödemede zorluk yaşayan mağdur şahısları tehdit ettikleri iddia edilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda gerçekleştirilen operasyonda; 4 adet tabanca, 4 adet şarjör, 45 adet fişek ve 56 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda toplamda 10 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edilirken, diğer 7 kişinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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