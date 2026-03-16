Cuma çıkışı dilencilere zabıta baskını: Üzerlerinden binlerce lira çıktı

Süleymanpaşa'da zabıta ekipleri Ramazan ayında dini duyguları istismar eden dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Toplam 5 bin 200 TL para ele geçirildi ve dilenciler hakkında işlem yapıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Ramazan ayında vatandaşların dini duygularını istismar ederek dilencilik yaptığı belirlenen kişilere yönelik zabıta ekiplerince Cuma namazı sonrası operasyon düzenlendi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cuma günü namaz çıkışı cami çevrelerinde dilencilik yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi. Camilerden çıkan vatandaşlardan para isteyen ve dini duyguları istismar ettiği belirlenen kişiler ekipler tarafından tek tek toplanarak işlem yapılmak üzere zabıta noktasına götürüldü. Zabıta ekiplerinin dilenciler üzerinde yaptığı aramada toplam 5 bin 200 TL bulundu. Kısa sürede toplandığı belirlenen paraya tutanakla el konulurken, dilenciler hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında işlem uygulandı.

Yetkililer, özellikle Ramazan ayında vatandaşların iyi niyetini suistimal eden kişilere karşı denetimlerin artarak devam edeceğini belirterek, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların zabıta ekiplerine bilgi vermesini istedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
