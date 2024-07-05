Tekirdağ'da Kurallara Uymayan 35 Sürücüye 85 Bin 551 TL İdari Para Cezası

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince kurallara uymayan 35 sürücüye 85 bin 551 TL idari para cezası uygulandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince denetimler sürüyor. Trafik timleri tarafından yapılan özel denetim sonucunda, 229 araç ve 229 sürücü kontrol edildi. Kontroller sonucunda kurallara uymayan 35 sürücüye 85 bin 551 TL idari para cezası tanzim edildi.

Ekiplerce yapılan denetimler sürüyor. - TEKİRDAĞ