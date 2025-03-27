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Tekirdağ'da Karavan Üretim İşletmesinde Yangın

Tekirdağ'da Karavan Üretim İşletmesinde Yangın
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Süleymanpaşa'daki bir karavan üretim işletmesinde, benzinli scooterin motorunun patlaması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 100. Yıl Sanayi Sitesi'ndeki bir karavan üretim işletmesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

İddiaya göre, işletmede bulunan benzinli scooterin motorunun patlaması sonucu başlayan yangın, kısa sürede tüm atölyeyi sardı. Alevler nedeniyle işletmenin camları patlarken, içeride kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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