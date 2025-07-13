Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonu: 53 Bin Makaron ve 55 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonu: 53 Bin Makaron ve 55 Kilogram Tütün Ele Geçirildi
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda tütün ürünü ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda çok sayıda tütün ürünü ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Çorlu ilçesinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda, 1 ikamet, 2 işyeri ve 1 araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda 53 bin 200 adet dolu ve boş makaron, 55 kilogram açık kıyılmış tütün, 4 adet elektronik sigara ile 24 adet 250 gramlık nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Kaçakçılık Suçu" kapsamında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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