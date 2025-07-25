Tekirdağ'da Kaçak Tütün ve Elektronik Sigara Operasyonu

Tekirdağ'da Kaçak Tütün ve Elektronik Sigara Operasyonu
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Çerkezköy'de düzenlenen operasyonda 162 bin 480 dolu makaron, 15 kg nargile tütünü ve 9 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi. İşletme sahibine adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda dolu makaron, nargile tütünü ve elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi'nde A.K.'nin işletmesine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada 162 bin 480 adet dolu makaron, 15 kilogram nargile tütünü ve 9 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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