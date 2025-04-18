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Tekirdağ'da Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Tutuklama

Tekirdağ'da Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Tutuklama
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Muratlı ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda yüksek miktarda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Muratlı ilçelerinde düzenlenen tütün mamulü kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve makaron ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa ve Muratlı ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda toplam 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 356 bin 490 adet dolu ve boş makaron, 14 adet sigara sarma makinası, 53 kilogram açık kıyılmış tütün, 87 adet mükerrer TAPDK bandrolü ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı. Gözaltına alınan 8 kişiden 2'si, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, tütün mamulleri kaçakçılığına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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