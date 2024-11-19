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Tekirdağ'da Kaçak Kazı Operasyonu: 4 Şahıs Suçüstü Yakalandı

Tekirdağ'da Kaçak Kazı Operasyonu: 4 Şahıs Suçüstü Yakalandı
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonlarda, Saray ve Malkara ilçelerinde kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı. Operasyonlarda patlayıcı ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı.

Saray ilçesi Ayvacık Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, R.K., Y.Ö. ve N.T. isimli şahıslar 15 metre derinliğindeki bir kuyuda kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Operasyon sırasında; patlayıcı kartuşlar, jeneratör, beton delici ve çeşitli kazı malzemelerinin yanı sıra 60 metre uzunluğunda bir halat ve 5 litre benzin dolu bir bidon ele geçirildi.

Malkara ilçesi Doğanköy Mahallesi'nde ise R.D. isimli şahsın kaçak kazı yaptığı tespit edildi. Kazı yapılan alan incelendiğinde, 1 metre genişliğinde ve 10 metre derinliğinde bir kuyunun kazıldığı belirlendi. Şüpheli hakkında adli tahkikata başlandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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