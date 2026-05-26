Tekirdağ'da kablo hırsızı 6 çocuk yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde inşaatlardan 11 bin 580 metre kablo çalan hırsızlar yakalanarak gözaltına alındı.

Kapaklı ilçe merkezi Bahçelievler, 19 Mayıs ve Yunus Emre mahallelerindeki inşaatlardan kablo çalınarak 510 bin lira zarara neden olunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri, hırsızları yakalama çalışması gerçekleştirdi.

Mayıs ayının ilk günlerinde 4 farklı inşaattan 11 bin 580 metre kablo çalan hırsızların suça sürüklenen çocuklar S.A., K.A., H.İ.A., A.Y.A., E.T. ve B.K. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan çocuklar gözaltına alındı. Hırsızlık olaylarıyla bağlantısı olduğu tespit edilen 13 yaşındaki G.M.'nin yakalama çalışması sürdüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ

