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Tekirdağ'da Büyük Yangın: İşyeri ve 6 Otomobil Küle Döndü

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Tekirdağ Çorlu Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana gelen yangında bir işyeri ve içerideki 6 otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası itfaiye ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

Tekirdağ'da işyeri alev alev yandı: Milyonlarca liralık 6 otomobil küle döndü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu Yeni Sanayi Sitesi'ndeki kaporta tamiri ve boyama işlemlerinin yapıldığı işyerinde büyük çaplı yangın meydana geldi. İşyeri ve içerisinde bulunan 6 otomobil küle döndü.

Olay, Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi Bakım Onarım 3. Sokak'taki İrem Oto Kaporta Boya isimli işyerinde meydana geldi. Sabaha karşı 04.00 sıralarında işyeri binasından yükselen alevleri gören yoldan geçen bir vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yangın ihbarında bulundu.

Olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İşyerinin tamamını saran alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası söndürüldü.

Yangın sonrası işyeri tamamen kullanılamaz hale gelirken, onarıma getirilen içerideki milyonlarca liralık 6 otomobil de hurda yığınına döndü.

Yangının kesin çıkış sebebi henüz bilinmezken, itfaiye ve polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa
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